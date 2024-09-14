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Росіяни намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області, - "Хартія"

Харківська область, Субота 14 вересня 2024 17:34
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Росіяни намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області, - "Хартія" Фото: росіяни намагаються атакували в Харківській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області. Однак ситуація наразі контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антона Баєва в ефірі телемарафону.

Баєв зазначив, що ситуація лишається контрольованою, хоча ворог і почав діяти активніше.

"Вони не полишають спроб робити щось 24/7, щоб повертати свої позиції. Бачимо, що вони накопичуються, але це робити їм складно, адже підвоз людей на бронетехніці не такий ефективний - ми контролюємо всі логістичні шляхи противника", - запевнив начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія".

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти захопили Синьківку в Харківській області й просунулися ще на трьох напрямках.

Зауважимо, що вчора Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

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