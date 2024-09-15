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РФ доведеться перекидати сили з України для контрнаступу в Курській області, - ISW

Неділя 15 вересня 2024 04:20
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РФ доведеться перекидати сили з України для контрнаступу в Курській області, - ISW Фото: у росіян немає достатніх сил для контрнаступу в Курській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Для результативного контрнаступу в Курській області, російській армії доведеться суттєво збільшити чисельність свого угруповання шляхом передислокації сил з фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російське військове командування більш ніж утричі збільшило чисельність військового угруповання в Курській області через захоплення ЗСУ низки населених пунктів регіону.

У звіті нагадали заяву президента Володимира Зеленського про те, що російські війська зосередили у Курській області 40 тисяч військовослужбовців і мають намір сконцентрувати в цьому районі загалом від 60 до 70 тисяч військовослужбовців.

Також наводяться дані українського військового оглядача Костянтина Машовця. Згідно з ними, у складі Курської групи російського Північного угруповання військ, що відповідає за Глушковський, Коренєвський, Суджанський, Рильський, Льговський, Курчатовський і Курський райони, нараховується приблизно 61 російський підрозділ різної чисельності, в яких служать близько 35 500 військовослужбовців.

Водночас, йдеться у звіті, залишається невідомим чисельність у групі кожної з російських силових структур: Росгвардія, прикордонники, регулярні підрозділи, нерегулярні підрозділи та військовослужбовці строкової служби.

На думку аналітиків ISW, зростання чисельності російського угруповання в Курській області свідчить про те, що оперативний тиск, спричинений вторгненням, змусив російське військове командування передислокувати підрозділи з України в Курську область і перекинути новостворені сили з Росії до цього регіону замість фронту в Україні.

"Російська контрнаступальна операція з відвоювання території, захопленої українськими військами в Курській області, скоріш за все, вимагатиме ще більшої кількості особового складу та матеріальних засобів, ніж та, що вже сконцентрована в цьому регіоні. І, як наслідок, додаткової передислокації військ з території України", - йдеться у звіті ISW.

Операція ЗСУ в Курській області

На початку серпня ЗСУ перетнули державний кордон між Україною та РФ і почали захоплювати населені пункти Курської області. На даний момент, українські військові контролюють близько сотні селищ регіону, зокрема місто Суджа.

12 вересня росіяни почали контрнаступальну операцію в Курській області. Однак наразі особливого прогресу цих дій не спостерігається.

Речник оперативного командування "Сіверськ" Вадим Мисник 14 вересня заявив, що на початку операції ЗСУ, в Курській області було розгорнуто 11 тисяч російських військовослужбовців. На даний момент в області розгорнуті від 30 тисяч до 45 тисяч військовослужбовців.

Днями українські військові знищили російський підрозділ ВДВ у Курській області.

Зеленський підкреслив, що ЗСУ будуть тримати під контролем території в Курській області, доки російський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори.

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