Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових

14 вересня Україна провела новий обмін полоненими. Повернулись 103 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - розповів він. За словами президента, серед 103 військових 82 рядових та сержантів, 21 офіцера - захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейських. Україна провела великий обмін полоненими 14 вересня, повернуто 103 українських захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)