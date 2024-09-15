Не тільки Чехія та Польща. Україна пропонує допомогу країнам Європи через повені

Сьогодні значну частину Європи настигла негода. Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - наголосив Сибіга. Він пояснив, що на доручення українського президента Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, МЗС запропонувало допомогу відразу кільком країнам. Серед них, зокрема: Молдова,

Польща,

Румунія,

Словаччина,

Угорщина

Чехія. За словами Сибіги, Україна може відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха.