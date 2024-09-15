Не тільки Чехія та Польща. Україна пропонує допомогу країнам Європи через повені
Сьогодні значну частину Європи настигла негода. Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - наголосив Сибіга.
Він пояснив, що на доручення українського президента Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, МЗС запропонувало допомогу відразу кільком країнам. Серед них, зокрема:
- Молдова,
- Польща,
- Румунія,
- Словаччина,
- Угорщина
- Чехія.
За словами Сибіги, Україна може відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха.
Негода у Європі
Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Європу накрила негода.
В частині Австрії випав сніг, а в інших регіонах навпаки фіксуються повені. Таку ж ситуацію фіксують і в кількох інших європейських країнах.
Варто зауважити, що через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".
РБК-Україна вже повідомляло, що Україна зголосилась допомогти Чехії в боротьбі з наслідками повеней. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також подякував Україні за запропоновану допомогу.
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