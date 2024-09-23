Удар по Харкову і візит Зеленського до США: новини за вихідні

Російські загарбники у суботу атакували Харків керованими авіабомбами, й через удар були пошкоджені 18 жилих багатоповерхівок. А у неділю український президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 21 вересня:
Новини за 22 вересня:
Російські окупанти у суботу вечері 22 вересня атакували Харків керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок атаки було пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків, дві людини у дуже важкому стані.
За словами мера Ігоря Терехова, один із будинків отримав дуже серйозні пошкодження - там сталося зміщення конструктива будівлі.
Як передав голова ОВА Олег Синєгубову, загалом внаслідок російського удару по Харкову за медичною допомогою звернулися 21 людина, які постраждали. З них троє неповнолітніх: двоє 17-річних та 8-річна дитина.
У неділю 22 вересня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. За його словами, спочатку він буде у Пенсильванії, потім у Нью-Йорку та Вашингтоні.
Глава держави запланував там низку заходів, у тому числі в рамках Генеральної асамблеї ООН. Зеленський у США збирається представити план перемоги України спочатку американському колезі, а також кандидатам в президенти США.
Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Мирний план" та кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Польщі "є свої вимоги" до Києва.
"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - сказав польський міністр.
Да даними західних ЗМІ, США готують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 млн доларів. Очікується, що його оголосять вже наступного тижня.
Як розповіли Reuters офіційні особи, новий пакет допомоги Україні від Штатів включає:
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю відкинув причетність своєї країни до масового підриву пейджерів та рацій, якими користуються бойовики "Хезболли" у Лівані.
За його словами, у "Хезболли" є "досить багато ворогів", й це угруповання "душить Ліван, створює хаос у Лівані знову і знову, і знову".
Варто зазначити, що це - перший офіційний коментар представника ізраїльської влади щодо хвилі підривів пейджерів. Детальніше про ці вибухи в Лівані та їх наслідки - в окремому матеріалі РБК-Україна.
За даними "Укргідрометцентру", на новому робочому тижні в Україні пройдуть дощі, місцями навіть із грозами.
А у п'ятницю, 27 вересня, повернеться справжнє літо, прогнозують синоптики.
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