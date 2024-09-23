Удар по Харкову і візит Зеленського до США: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 21 вересня:

Новини за 22 вересня:

Удар КАБами по Харкову

Російські окупанти у суботу вечері 22 вересня атакували Харків керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок атаки було пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків, дві людини у дуже важкому стані.

За словами мера Ігоря Терехова, один із будинків отримав дуже серйозні пошкодження - там сталося зміщення конструктива будівлі.

Як передав голова ОВА Олег Синєгубову, загалом внаслідок російського удару по Харкову за медичною допомогою звернулися 21 людина, які постраждали. З них троє неповнолітніх: двоє 17-річних та 8-річна дитина.

Візит Зеленського до США

У неділю 22 вересня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. За його словами, спочатку він буде у Пенсильванії, потім у Нью-Йорку та Вашингтоні.

Глава держави запланував там низку заходів, у тому числі в рамках Генеральної асамблеї ООН. Зеленський у США збирається представити план перемоги України спочатку американському колезі, а також кандидатам в президенти США.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Мирний план" та кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський".

Позиція Польщі щодо вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Польщі "є свої вимоги" до Києва.

"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - сказав польський міністр.

Байден готує пакет допомоги Україні

Да даними західних ЗМІ, США готують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 млн доларів. Очікується, що його оголосять вже наступного тижня.

Як розповіли Reuters офіційні особи, новий пакет допомоги Україні від Штатів включає:

патрульні катери,

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм,

західні частини та іншу зброю.

Ізраїль відкинув свою причетність до підриву пейджерів

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю відкинув причетність своєї країни до масового підриву пейджерів та рацій, якими користуються бойовики "Хезболли" у Лівані.

За його словами, у "Хезболли" є "досить багато ворогів", й це угруповання "душить Ліван, створює хаос у Лівані знову і знову, і знову".

Варто зазначити, що це - перший офіційний коментар представника ізраїльської влади щодо хвилі підривів пейджерів. Детальніше про ці вибухи в Лівані та їх наслідки - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Синоптики прогнозують повернення "літа"

За даними "Укргідрометцентру", на новому робочому тижні в Україні пройдуть дощі, місцями навіть із грозами.

А у п'ятницю, 27 вересня, повернеться справжнє літо, прогнозують синоптики.