Через удар по складу в Торопці РФ втратила снарядів на 2-3 місяці, - естонська розвідка
Через удар по складу в Торопці Тверської області 18 вересня, Росія втратила снарядів на 2-3 місяці. Ефект на фронті може бути видно вже в найближчі тижні.
Про це заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, пише РБК-Україна з посиланням на ERR.
За його словами, додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у Торопці, були перевезені туди потягом незадовго до удару.
"Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці", - сказав він.
На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.
Удар по складу у Торопці
У ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверській області Росії. Наслідки атаки українських військових помітні навіть із космосу.
Спочатку повідомлялося, що на складах росіяни зберігали ракети для БМ-21 "Град", 82 мм міни, патрони. Пізніше з'ясувалося, що окупанти там зберігали і ракети "Іскандер", С-300, С-400. Також тут формувався запас північнокорейських ракет KN23.
У Міноборони Британії вважають, що вибух, який пролунав на складі в Торопці після удару, еквівалентний землетрусу.
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