Повернеться справжнє літо. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
На новому робочому тижні в Україні пройдуть дощі, місцями навіть із грозами. А у п'ятницю, 27 вересня, повернеться справжнє літо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 23 вересня
В понеділок, 23 вересня, дощі пройдуть тільки в Криму. На решті території України невелика хмарність, без істотних опадів.
Денні показники будуть +21...+26 градусів. Мінімально, +21 градусів, буде в Чернігівській та Сумській областях, а +26 - в Одеській та у Миколаївській областях.
Вночі холодніше всього буде в Сумській області +7 градусів, "спекотно" вночі буде в Одеській області та в Криму, до +16 градусів.
В Києві буде мінлива хмарність, без опадів +23...+25 градусів, вночі +9...+11 градусів.
Погода в Україні 23 вересня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 24 вересня
У вівторок, 24 вересня, погода в Україні буде з дощами. Опади пройдуть в Херсонській, Запорізькій, Донецької областях та в Криму. На решті території - невелика хмарність без опадів.
Вдень найтепліше буде в Миколаївській області, до +27 градусів. Холодніше всього - в Криму +20...+22 градусів.
Вночі холодніше всього буде в Сумській області + 7, тепліше всього - в Одеській, Донецькій областях, до +16 градусів.
В Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Денні показники будуть в межах +23...+25 градусів, вночі +10...+12 градусів.
Погода в Україні 24 вересня (meteo.gov.ua)
Середа, 25 вересня
В середу, 25 вересня, в Україні дощі з грозами пройдуть на заході, а саме в Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях та на Закарпатті.
Вдень на заході буде в межах +18...+21 градусів, а рекордні +26 градусів очікуються у Кіровоградській області. Наприклад, навіть на півдні буде не більше +25.
Вночі холодніше всього буде в Сумській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях, +10. При цьому в Донецькій області вночі буде аж до +16 градусів.
В Києві мінлива хмарність, вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15.
Погода в Україні 25 вересня (meteo.gov.ua)
Четвер, 26 вересня
У четвер, 26 вересня, дощі з грозами пройдуть на більшості території України. Хмарно з проясненнями, але без опадів буде у Сумській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Луганській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській, Черкаській областях.
Вдень термометри покажуть +18...+25 градусів. Найхолодніше вдень буде на заході, а найтепліше - на півдні.
Вночі температура буде коливатись в межах +10...+16 градусів. Наприклад, мінімальні +10 градусів очікуються у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
В Києві пройдуть дощі з грозами, вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15.
Погода в Україні 26 вересня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 26 вересня
У п'ятницю, 27 вересня, в Україні на більшій частині території буде сухо та сонячно. Дощі можливі на заході - у Рівненській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській та Львівській областях, а також у Житомирській області.
Незважаючи на опади, у цих регіонах вдень буде максимально до +25 градусів, як і в більшості регіонів. У Чернівецькій та Миколаївській областях будуть "спекотні" +27, а на Донеччині - +26 градусів.
Нічна температура по всій країні підніметься в рази, до +15...+17 градусів, навіть у західних регіонах. У Києві без опадів, удень +24...+26, уночі +13...+15.
Погода в Україні 27 вересня (meteo.gov.ua)
Похолодання в Україні
Синоптики прогнозували похолодання в Україні від початку вересня. Але незважаючи на це, зниження градусів фіксують в Україні поки що лише ночами.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вітер та дощі очікуються 25 та 27 вересня, а похолодання прийде в Україну з 29 вересня.
Зазначимо, що у вересні синоптики все ж таки очікують заморозки по всій Україні. Зокрема, їх вже фіксували у Карпатах.
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