Мінус тисячі тонн боєприпасів? Два арсенали в РФ атакували Сили оборони України

Два військові російські військові арсенали в Тихорецьку (Краснодарський край) і в районі населеного пункту Октябрський (Тверська область) вразили Сили оборони України. Крім того, атаковано радіолокаційну станцію "Подлет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що в ніч проти 21 вересня Сили оборони вразили арсенал "Тихорецьк". Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у логістичній системі російських військ.

"За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив не менше 2 тисяч тонн боєприпасів, у тому числі з КНДР", - зазначили в Генштабі.

Також атаковано радіолокаційну станцію "Подлет", яка виявляла повітряні цілі у напрямку арсеналу.

Щодо удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міноборони РФ в районі населеного пункту Октябрський у Тверській області, то його завдала Служба безпеки України.

"Фіксуються пожежі та детонації у районах обох військових арсеналів", - додали в Генштабі.

Завдання виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших. Бойова робота по військових цілях російських окупантів продовжується.

Як повідомили джерела РБК-Україна, на атакованому дронами СБУ 23-му арсеналі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Нова атака на російські арсенали

Зазначимо, повідомлення про удари дронами по арсеналах у Краснодарському краї та Тверській області з'явилися під ранок.

Як заявила місцева влада, детонація в Тихорецькому районі почалася нібито через падіння уламків безпілотників. У мережі повідомляють про атаку на склад із боєприпасами у селищі Кам'яний, де знаходяться дві військові частини. За даними Defense Express, на 719 базу звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, там зберігалися балістичні ракети KN23, артилерійські снаряди та боєприпаси до "Смерчів".

У Тверській області удару завдано по арсеналу за кілька кілометрів від попередньої атаки в Торопці. Детальніше про нічну атаку читайте у матеріалі "Вибухова ніч у Росії: що відомо про атаку на склади зі зброєю окупантів (відео)".

Нагадаємо, сьогодні також спалахнула база колишньої ПВК "Вагнера" на хуторі Молькіно під Краснодаром. На ній горять будівлі колишнього штабу, що спричинило невідоме. Але Молькіно знаходиться трохи на південь від атакованого арсеналу "Тихорецьк". Наразі там знаходиться база найманців так званого "Африканського корпусу".