Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї

Українські сили вражають тилові арсенали на території Росії завдяки зброї власного виробництва. Йдеться про удари по складах у Тверській області та в Краснодарському краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, точні удари принципово змінюють ситуацію та повертають війну "додому до Росії". Він також назвав арсенал у Тихорецьку значущим для окупантів. Щодо бази в районі селища Октябрський (Тверська область), то там були сховища тактичних ракет та керованих авіабомб.

"… все, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу наголосити: ми це робимо завдяки нашим здібностям, нашій зброї - без тих засобів, які можуть надати партнери, які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російської наступального потенціалу", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що якби партнери дали дозвіл і достатньо ракет для ударів по території Росії, ситуація значно покращилася б. Ці питання обговорюватимуться наступного тижня у рамках поїздки до США та зустрічей із союзниками.

Що відомо про чергові удари

Сьогодні українські дрони атакували ще два військові російські арсенали. Як заявили в Генштабі ЗСУ, база "Тихорецьк" входила до трійки найбільших сховищ боєприпасів і була одним із ключових у логістичній системі російських військ. У момент удару на території арсеналу був черговий ешелон, який доставив не менше 2 000 тонн боєприпасів, у тому числі з КНДР.

Крім того, СБУ атакувала 23-й арсенал у районі населеного пункту Октябрський у Тверській області. Як повідомили джерела РБК-Україна, там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Ще однією ціллю нічної атаки став військовий аеродром "Шайковка" у Калузької області. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно запускають крилаті ракети по Україні.