Завод у Вовчанську став проблемою для РФ, скоро будуть гарні новини, - бригада "Рубіж"

Агрегатний завод у Вовчанську (Харківська область) став великою проблемою для російських окупантів. Не виключено, що незабаром звідти надійдуть гарні для України новини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону.

Зокрема, він прокоментував повідомлення про те, що напередодні окупаційні війська вдарили по своїх силах на Агрегатному заводі з важкої вогнеметної системи "Солнепек".

"Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані на заводі. Я відповіді не знаю, не можу залізти в їхні голови. Але дійсно вже не вперше фіксуються обстріли Агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали", - зазначив Черняк.

За його словами, противник досі там залишається, але Агрегатний завод став великою проблемою для росіян.

"Зараз невелика кількість їх там знаходиться, багато хто з них небоєздатний. У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни не впораються першими і не знищать своїх військовослужбовців на його території", - додав офіцер.