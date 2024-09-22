Завод у Вовчанську став проблемою для РФ, скоро будуть гарні новини, - бригада "Рубіж"
Агрегатний завод у Вовчанську (Харківська область) став великою проблемою для російських окупантів. Не виключено, що незабаром звідти надійдуть гарні для України новини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова офіцера бригади "Рубіж" НГУ Володимира Черняка в ефірі телемарафону.
Зокрема, він прокоментував повідомлення про те, що напередодні окупаційні війська вдарили по своїх силах на Агрегатному заводі з важкої вогнеметної системи "Солнепек".
"Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані на заводі. Я відповіді не знаю, не можу залізти в їхні голови. Але дійсно вже не вперше фіксуються обстріли Агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали", - зазначив Черняк.
За його словами, противник досі там залишається, але Агрегатний завод став великою проблемою для росіян.
"Зараз невелика кількість їх там знаходиться, багато хто з них небоєздатний. У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни не впораються першими і не знищать своїх військовослужбовців на його території", - додав офіцер.
Нагадаємо, як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), минулого тижня Сили оборони України контратакували в районі Вовчанська поблизу парового млина на північ від Агрегатного заводу. Це підтверджує оцінку аналітиків про українське просування біля заводу.
Крім того, окупанти увечері намагалися доставити підкріплення на автомобільному транспорті, але по них завдали вогневого ураження. У відповідь росіяни застосували реактивні системи залпового вогню по прилеглій до Агрегатного заводу території, чим завдали врати своїм же підрозділам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.