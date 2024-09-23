Удар по Харькову и визит Зеленского в США: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 21 сентября:

Новости за 22 сентября:

Удар КАБами по Харькову

Российские оккупанты в субботу ужина 22 сентября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате атаки были повреждены 18 многоэтажных жилых домов, два человека в очень тяжелом состоянии.

По словам мэра Игоря Терехова, один из домов получил очень серьезные повреждения - там произошло смещение конструктива здания.

Как передал глава ОВА Олег Синегубову, всего в результате российского удара по Харькову за медицинской помощью обратились 21 пострадавший человек. Из них трое несовершеннолетних: двое 17-летних и 8-летний ребенок.

Визит Зеленского в США

В воскресенье, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. По его словам, сначала он будет в Пенсильвании, затем в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Глава государства запланировал там ряд мероприятий, в том числе в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский в США намерен представить план победы Украины сначала американскому коллеге, а также кандидатам в президенты США.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".

Позиция Польши по вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает Украину по вопросу вступления в ЕС. Но на этом пути у Польши "есть свои требования" к Киеву.

"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", - сказал польский министр.

Байден готовит пакет помощи Украине

По данным западных СМИ, США готовят новый пакет военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. Ожидается, что его объявят уже на следующей неделе.

Как рассказали Reuters официальные лица, новый пакет помощи Украине от Штатов включает:

патрульные катера,

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм,

западные части и другое оружие.

Израиль отверг свою причастность к подрыву пейджеров

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью отверг причастность своей страны к массовому подрыву пейджеров и раций, которыми пользуются боевики "Хезболла" в Ливане.

По его словам, у "Хезболлы" есть "достаточно много врагов", и эта группировка "душит Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, и снова".

Стоит отметить, что это первый официальный комментарий представителя израильских властей относительно волны подрывов пейджеров. Детальнее об этих взрывах в Ливане и их последствиях - в отдельном материале РБК-Украина.

Синоптики прогнозируют возвращение "лета"

По данным "Укргидрометцентра", на новой рабочей неделе в Украине пройдут дожди, местами даже с грозами.

А в пятницу, 27 сентября, вернется настоящее лето, прогнозируют синоптики.