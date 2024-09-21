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Байден готує пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: Reuters дізналося, що до нього увійде

Субота 21 вересня 2024 02:08
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Байден готує пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: Reuters дізналося, що до нього увійде Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США готують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 млн доларів. Очікується, що його оголосять вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, новий пакет допомоги включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, західні частини та іншу зброю.

При цьому зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед тим, як його підпише президент США Джо Байден.

Reuters зазначає, що з початку травня 2024 року США не направляли пакет допомоги Україні на суму більш ніж 275 млн доларів.

Зокрема, після того, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області, Америка відправила два пакети по 125 млн доларів кожний.

При цьому Reuters нагадала, що у США залишилося 5,5 млрд доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України. Проте термін ъх дії спливає цього місяця. У зв'язку із цим проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація Байдена працюють над угодою, щоб продовжити дію на рік.

Нагадаємо, що в неділю, 15 вересня, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Америка працює над новим пакетом військової допомоги Україні, його оголосять до кінця вересня.

Також ми писали, що наступного тижня український президент Володимир Зеленський має представити план перемоги України президенту США Джо Байдену. За словами глави нашої держави, план передбачає швидке рішення з жовтня по грудень. При цьому він наголосив, що рішення та пункти в більшості залежать саме від Байдена.

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