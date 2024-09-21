Байден готує пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: Reuters дізналося, що до нього увійде

США готують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 млн доларів. Очікується, що його оголосять вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, новий пакет допомоги включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, західні частини та іншу зброю.

При цьому зміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед тим, як його підпише президент США Джо Байден.

Reuters зазначає, що з початку травня 2024 року США не направляли пакет допомоги Україні на суму більш ніж 275 млн доларів.

Зокрема, після того, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області, Америка відправила два пакети по 125 млн доларів кожний.

При цьому Reuters нагадала, що у США залишилося 5,5 млрд доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України. Проте термін ъх дії спливає цього місяця. У зв'язку із цим проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація Байдена працюють над угодою, щоб продовжити дію на рік.