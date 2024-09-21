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Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України перед зимою, - Сибіга

Україна, Субота 21 вересня 2024 15:45
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Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України перед зимою, - Сибіга Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Мова йде про обладнання, важливе для безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За даними Сибіги, зокрема, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - запевнив Сибіга.

Голова МЗС України нагадав, що Росія - єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

"Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Вдячні МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України. Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", - резюмував міністр.

Ситуація з АЕС в Україні

Російські війська у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну захопили Запорізьку АЕС. З того часу вони постійно наражають на небезпеку станцію неправильною експлуатацією або зберіганням на її території техніки, боєприпасів і навіть солдатів.

До того ж, атаки РФ по Україні постійно загрожують безпеці інших АЕС. Наприклад, дрони вже кілька разів пролітали в безпосередній близькості від Хмельницької АЕС.

Нещодавно МАГАТЕ прийняло резолюцію з ядерної безпеки в Україні. Росію закликали негайно деокупувати Запорізьку АЕС.

Крім того, МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Спостерігачів відправлять на об'єкти інфраструктури, які впливають на безпеку АЕС.

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