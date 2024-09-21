У Харкові вибухи через ворожий удар, є влучання у багатоповерхівку: багато постраждалих

У Харкові сьогодні ввечері, 21 вересня, пролунали вибухи через ворожу повітряну атаку. У місті зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Вибухи в районі міста Харків було чути близько одинадцяти вечора. Зазначається, що російські окупанти для атаки застосували керовані авіабомби.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив пуски КАБів", - розповів мер.

Керівник ОВА також заявив, що окупанти завдали удар по Харкову.

Як розповів міський голова, у Харкові, за попередніми даними, стався "приліт" у житлову багатоповерхівку.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається", - передав мер.

Глава ОВА додав, що у Харкову два влучання КАБами, й один з них у Шевченківському районі, - глава ОВА

Екстрені служби виїхали на місця "прильотів", додав чиновник.

Він також підтвердив, що противник влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Оновлено: є постраждалі

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті через ворожу атаку є постраждалі.

Згодом керівник ОВА заявив, що у місті внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше 3 поранених.

Проте мер уточнив близько пів на дванадцяту, що було підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці.

"Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває", - передав міський голова.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери, додав він.

Удари РФ по Харкову та області

Нагадаємо, російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти Харківської області.

Так, наприклад, ввечері 20 вересня ворог знову запустив КАБи на Харків - під такою опинились три райони міста, постраждали 15 людей.

Нагадаємо також, чергова ворожа повітряна атака на Харків відбулася 17 вересня, коли в Україні відзначали День рятувальників. Одне з влучень російського КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру. Через обстріл постраждали дев'ять людей, більшість з яких - рятувальники.