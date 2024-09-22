Майже 9 тисяч окупантів та понад 200 артсистем. Стали відомі втрати РФ за тиждень

За третій тиждень вересня ВСУ ліквідували 8620 російських військових. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Окрім цього, українські військові знищили щонайменше три ворожих ракети та 394 БПЛА. Загалом знищено 1278 одиниць озброєння та військової техніки.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

"За тиждень з 15 по 22 вересня втрати противника склали близько 8620 осіб особового складу", - розповів він.

Ситуація на фронті в Україні

За даними на ранок 22 вересня, російські війська активізувалися на Лиманському напрямку. Кількість атак тут зрівнялася за кількістю штурмів на Покровському напрямку.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відбивають механізовані штурми РФ із великою кількістю техніки. У той же час фіксується просування російських окупантів поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

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