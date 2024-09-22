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Майже 9 тисяч окупантів та понад 200 артсистем. Стали відомі втрати РФ за тиждень

Україна, Неділя 22 вересня 2024 13:10
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Майже 9 тисяч окупантів та понад 200 артсистем. Стали відомі втрати РФ за тиждень Фото: названо втрати РФ в Україні за третій тиждень вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За третій тиждень вересня ВСУ ліквідували 8620 російських військових. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 15 по 22 вересня втрати противника склали близько 8620 осіб особового складу", - розповів він.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

  • 88 танків;
  • 159 бойових броньованих машин;
  • 224 артилерійських системи;
  • 9 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 339 одиниць автотехніки;
  • 60 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили щонайменше три ворожих ракети та 394 БПЛА. Загалом знищено 1278 одиниць озброєння та військової техніки.

Ситуація на фронті в Україні

За даними на ранок 22 вересня, російські війська активізувалися на Лиманському напрямку. Кількість атак тут зрівнялася за кількістю штурмів на Покровському напрямку.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відбивають механізовані штурми РФ із великою кількістю техніки. У той же час фіксується просування російських окупантів поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

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