Зеленський розпочав робочий візит до США: восени вирішиться, що буде в цій війні

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів. Там він запланував низку заходів, у тому числі в рамках Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Починаємо візит до Сполучених Штатів. Зараз летимо до Пенсільванії, особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон", - зазначив він.

За його словами, цієї осені вирішується, що буде далі в російсько-українській війні. Для цього буде представлено план перемоги і першим його повністю побачить президент США Джо Байден.

"Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які, як президент Байден, є лідерами світу і можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Уявімо також його в Конгресі - обом партіям - і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів" , – наголосив Зеленський.

Він також додав, що Америка має достатню силу, щоб разом із Україною та партнерами забезпечити мир, передбачений українською формулою миру.

Програма візиту

Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, зустрінеться із представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн та міжнародних організацій.

Також проведе зустріч із президентом США, розраховує обговорити деталі плану перемоги, а також підтримку України з боку партнерів. Крім того, заплановані зустрічі з Камалою Харріс та Дональдом Трампом.

Щодо контактів з іншими світовими лідерами, поки що відомо про зустріч з японським прем'єром Фуміо Кісідою. Але у зверненні президент сказав, що зустрічей з лиідерами буде багато.

"Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій - із багатьма, хто допомагає консолідувати світ", - відзначив він.