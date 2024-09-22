Сікорський про вступ України до ЄС: ми підтримуємо, але маємо свої вимоги

Польща підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Варшави "є свої вимоги" до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - сказав він.

На запитання, чи ускладнюються переговори з Україною, він відповів, що нібито "на Україну тиснуть".