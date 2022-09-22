РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок

Українські військові продовжують контрнаступальні операції в бік Лиману на Донбасі та у Херсонській області. Тим часом росіяни перекидають додаткові сили на лінію фронту в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, операції біля Лимана продовжуються. Аналітики зазначають, що не можуть підтвердити чи спростувати заяви росіян про те, що бої йдуть в районі самого Лимана та Ямполя на південний схід.

Війська РФ здійснили атаку під Куп’янськом, який нещодавно деокупували наші бійці.

Що свідчить про те, що лінія фронту на низці ділянок розміщується річкою Оскіл, а окупанти вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки.

Донецька область

Російські війська продовжують свої наземні атаки на східну околицю Бахмута та Авдіївку, а також ведуть вогонь уздовж всієї лінії фронту в Донецькій області.

Разом з тим противник продовжує цілитись у критично важливу інфраструктуру, знову обстрілявши Слов’янську ТЕЦ.

Аналітики зазначають, що росіяни здійснили регулярні обстріли на заході Донецької області та сході Запорізької області, а також перекинули додаткові сили на лінію фронту в Запорізькій області (їх помітили через окуповані населені пункти Донецької області).

Зокрема, йдеться про підрозділ російської 42-ї мотострілецької дивізії. За даними ISW, кілька бронетранспортерів 35-ї та 74-ї мотострілецьких бригад проїхали через Розівку Запорізької області, ймовірно, до позицій уздовж лінії фронту.

Південь

Українські сили проводять кампанію оперативного блокування росіян в Херсонській області. Завдаючи ударів по техніці, матеріально-технічному забезпеченню, транспорту та засобів управління ворога на півдні України, а саме у Херсоні, Новій Каховці, Бериславському районі.

Не мало важливим є той факт, що ЗСУ знищили російські безпілотники під час ведення повітряної розвідки Костирки (на південний схід від Високопілля) та Новодмитрівки на східному березі річки Інгулець вздовж траси Т2207. Тобто, посилення повітряної розвідки росіян в цих районах може свідчити про те, що ворог перемістив сили з цього сектора фронту.

Кінетична активність відзначена в тих же районах, що й раніше - неподалік річки Інгулець, Херсон та Високопілля.