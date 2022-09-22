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Євросоюз розгляне запровадження нового пакету санкцій проти РФ, - Борель

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Четвер 22 вересня 2022 21:19
Євросоюз розгляне запровадження нового пакету санкцій проти РФ, - Борель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейська Рада планує розглянути запровадження нового пакету антиросійських санкцій. Зокрема, очікується розширення економічних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля на брифінгу.

За його словами, зараз Євросоюз бачить, що президент РФ Володимир Путін виявився "загнаним у кут" після успішного контрнаступу ЗСУ. Але замість того, щоб сісти за стіл переговорів, лідер країни-агресора продовжує завдавати ударів по Україні.

"Тому Європейська Рада вивчить новий пакет санкцій проти нового набору осіб. Я не можу зараз назвати їхні імена. Також Рада вивчить розширення економічних санкцій, націлених поки що більше на технологічну частину наших відносин з Росією", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, Боррель анонсував екстрену зустріч глав МЗС Євросоюзу, на якій планувалося обговорити подальшу санкційну політику ЄС щодо Росії.

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