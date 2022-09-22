Зеленський зібрав Ставку: обговорили реакцію на мобілізацію та "референдуми"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Як повідомлялося, минуле засідання Ставки президент Володимир Зеленський проводив 19 вересня. Тоді обговорили питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Вчора, в РФ оголосили часткову мобілізацію, під час якої планують призвати 300 тисяч резервістів.

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