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Зеленський зібрав Ставку: обговорили реакцію на мобілізацію та "референдуми"

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 20:22
Зеленський зібрав Ставку: обговорили реакцію на мобілізацію та "референдуми" Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у четвер, 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Що обговорювали на Ставці

  • розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період;
  • проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами;
  • приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Як повідомлялося, минуле засідання Ставки президент Володимир Зеленський проводив 19 вересня. Тоді обговорили питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Вчора, в РФ оголосили часткову мобілізацію, під час якої планують призвати 300 тисяч резервістів.

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