Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 з "Ігли" (відео)
Сьогодні, 22 вересня, на Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Twitter .
За інформацією Нацгвардії, гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ під час нальоту ворожої авіації.
Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем НГУ під час нальоту авіації супротивника на Запорізькому напрямку було збито вражений вертоліт Мі-8 із ПЗРК «Ігла».- НГУ (@ng_ukraine) September 22, 2022
Смерть російським оккупантам!
Слава Україні! pic.twitter.com/SlJ5154rCu
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили командний пункт росіян поблизу Святогірська.
Також ми писали, що 19 вересня бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.
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