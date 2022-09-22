Найбільший з початку війни обмін полоненими: як це було

Україна та Росія провели великий обмін полоненими. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, російській стороні видали 55 військовослужбовців та нардепа Віктора Медведчука.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про те, як відбувся цей обмін.

Брифінг щодо повернення захисників України з російського полону

Операція відразу у чотирьох країнах

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, за дорученням президента Володимира Зеленського робота над обміном розпочалася у день, коли бійці вийшли з "Азовсталі".

"І з цього дня почалася дуже непроста робота, яка включала сотні дзвінків, переговорів, консультацій, пошуків. Починалося все з того, що це здавалося нереальною місією. Особливо це стосувалося наших видатних командирів "Азова", - зазначив він.

Також Єрмак відзначив участь турецької сторони.

"Ми з офісом президента Ердогана постійно спілкувалися, вони відіграли важливу роль, остаточна частина обміну пройшла безпосередньо в Анкарі. А взагалі все відбувалося у чотирьох країнах. З самого ранку ми координували, в Ер-Ріяді ми змогли забрати 10 захисників, які представляли наших партнерів. Для нас це було дуже важливо, і це продемонструвало, що Україна навіть під час цієї жахливої ​​війни з великою повагою ставиться до партнерів, громадяни яких приїхали захищати нашу країну", - наголосив він.

Раптовий обмін

Увечері 21 вересня з'явилася перша інформація про обмін полоненими. Частково він пройшов на Чернігівщині, українській стороні вдалося повернути захисників Маріуполя. Зокрема, у мережі з'явилися фото начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна , парамедика Катерини Поліщук ("Пташка") та старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова .

Незабаром з'явилися уточнені дані про те, що вдалося звільнити 215 українських військових, з них 108 - бійці "Азова".

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, нинішній обмін - це найпотужніший результат, якого українська сторона досягла з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Кого звільнили

У рамках обміну полоненими вдалося звільнити багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламаря, Олега Хоменка, Євгена Бову, Дениса Шлегу, Мар'яну Момонову та інших.

Фото: звільнені в рамках обміну полоненими (t.me/SBUkr)

Також серед звільнених - військовослужбовці Національної гвардії, Військово-морських сил, Збройних сил, військ Територіальної оборони, Служби безпеки України, інших силових структур, а також двоє цивільних. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Також відомо, що вісім учасників цього обміну пережили теракт у Оленівці (Донецька область) наприкінці липня, внаслідок якого загинули десятки полонених.

П'ятеро під захистом Ердогана

Одним з посередником у переговорах виступив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. На його думку, нинішній обмін може стати важливим кроком для припинення війни Росії проти України.

Під гарантії Ердогана російська сторона відпустила п'ятьох захисників Маріуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега, згідно з домовленостями, залишаться в Туреччині до самого кінця війни під особистою протекцією турецького президента.

Фото: п'ятеро командирів залишаться в Туреччині за протекцією Ердогана (facebook.com/mvs.gov.ua)

Як уточнив президент України Володимир Зеленський, п'ятьох командирів повернули в обмін на 55 російських військовополонених.

"Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше і найскладніше. Їм загрожувала найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані на жаль, ані на співчуття", - зазначив він.

Фактор Медведчука

Ще напередодні ввечері РБК-Україна зі своїх джерел стало відомо про те, що українська сторона в рамках обміну видала обвинуваченого в державній зраді нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. За нього Москва віддала 200 українських героїв.

"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - пояснив видачу одіозного політика в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

За його словами, відпрацьовуючи справу Медведчука, в Україні знешкодили не одну агентурну мережу, а також затримали багатьох зрадників, отримано інформацію для подальших контррозвідувальних заходів. Видача Медведчука не завадить розгляду справ у суді, а також конфіскації заарештованих активів.

Як зазначив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, обмін цієї особи на 200 полонених показав, наскільки вона насправді важлива для Кремля . Хоча ще навесні у Путіна відкидали будь-яку можливість обміну Медведчука на бійців "Азова" та інших захисників Маріуполя.

Сьогодні російська влада підтвердила звільнення 55 своїх військовослужбовців. Видачу кума Путіна в Москві поки що не прокоментували.

Звільнення 10 іноземних бійців ЗСУ

За посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана російська сторона також звільнила 10 іноземних громадян , які брали участь у війні у лавах Збройних сил України. Вчора літак із ними приземлився в Ер-Ріяді.

Таким чином, були звільнені британці Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі, американці Александр Друке та Енді Гейн, громадянин Марокко Брагім Саадун, швед Матіас Густавссон та хорват Векослав Пребег.

Примітно, що трьох з них було засуджено до страти в так званій "Донецькій народній республіці".