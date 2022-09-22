Забирають всіх. Окупанти проводять повальну мобілізацію в Луганській області
В окупованій Луганській області окупанти проводять не так звану "часткову мобілізацію", а повальну - забирають всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Що стосується часткової мобілізації, вона не часткова, вона повною мірою повна мобілізація, забирають всіх абсолютно, вже немає навіть медичних комісій, вже і по віку вони планки підняли, вже немає броні на якихось критичних підприємствах", - розповів він.
При цьому, за даними Гайдая, окупанти перебувають в поганому настрої, бо попри повальну мобілізацію, її вони все одно провалюють, бо "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії.
"Настрої в них не дуже хороші, з мобілізацією все погано. Вона провалена, ну і побачимо, що вони там намалюють на так званому "референдумі". І якщо вдасться їм провести", - додав очільник регіону.
Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії.
Нагадаємо, псевдореферендуми окупанти хочуть провести на захоплених теренах України з 23 по 27 вересня.
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