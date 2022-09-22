Забирають всіх. Окупанти проводять повальну мобілізацію в Луганській області

"Що стосується часткової мобілізації, вона не часткова, вона повною мірою повна мобілізація, забирають всіх абсолютно, вже немає навіть медичних комісій, вже і по віку вони планки підняли, вже немає броні на якихось критичних підприємствах", - розповів він.

При цьому, за даними Гайдая, окупанти перебувають в поганому настрої, бо попри повальну мобілізацію, її вони все одно провалюють, бо "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії.

"Настрої в них не дуже хороші, з мобілізацією все погано. Вона провалена, ну і побачимо, що вони там намалюють на так званому "референдумі". І якщо вдасться їм провести", - додав очільник регіону.