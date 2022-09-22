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ЗСУ "затрофеїли" ворожу станцію наземної розвідки "Кредо-М1": що про неї відомо

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 12:45
ЗСУ "затрофеїли" ворожу станцію наземної розвідки "Кредо-М1": що про неї відомо Фото: станція наземної розвідки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України затрофеїли сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Фото: станція наземної розвідки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)

Що відомо про "Кредо-М1"?

Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння РФ 2002 року. Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби і пори року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери).

"Кредо-М1" забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їх порушенні.

Комплектація радара

У комплект станції входить:

  • приймач;
  • пульт керування;
  • блок цифрової обробки;
  • будову наведення антени;
  • штатив;
  • засоби зв'язку та дві акумуляторні батареї.

Функції станції

Основна функціональна особливість радара - здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав'яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта управління з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.

"Кредо-М1" після виявлення наземних чи надводних об'єктів здатна супроводжувати їх у секторах огляду 12-180 градусів на дальностях від 200 метрів до 32 кілометрів, при цьому промінь радіолокатора можна відхиляти вгору та вниз на 18 градусів. З допомогою цієї станції бойові машини, наприклад, бронетранспортери чи танки визначають на дистанціях до 16 км, людей – 7-8 км, вантажний автомобіль – до 32 км, розрив артилерійського снаряда – до 5 км.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують добувати трофейну техніку під час успішного контрнаступу у Харківській області. Бійці показали свіжу партію російської техніки та боєприпасів.

Як повідомлялося, на Харківщині українські військові захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

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Збройні сили України Військова техніка
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