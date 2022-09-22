ЗСУ "затрофеїли" ворожу станцію наземної розвідки "Кредо-М1": що про неї відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Фото: станція наземної розвідки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)

Що відомо про "Кредо-М1"?

Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння РФ 2002 року. Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби і пори року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери).

"Кредо-М1" забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їх порушенні.

Комплектація радара

У комплект станції входить:

приймач;

пульт керування;

блок цифрової обробки;

будову наведення антени;

штатив;

засоби зв'язку та дві акумуляторні батареї.

Функції станції

Основна функціональна особливість радара - здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав'яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта управління з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.