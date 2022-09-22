Засекречений пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати мільйон росіян, - ЗМІ
Засекречений сьомий пункт указу глави Кремля Володимира Путіна містить інформацію про обсяг мобілізації в РФ. На військову службу можуть призвати мільйон росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову газету. Європа".
Джерела видання з адміністрації Путіна заявили, що спочатку весь текст указу хотіли засекретити. Однак пізніше у Кремлі вирішили занести під гриф "для службового користування" лише пункт про чисельність мобілізованих.
"Цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні", - сказав співрозмовник газети.
Журналісти спробували уточнити цю інформацію та зв'язатися з органами виконавчої влади, які отримують доступ до цих даних. Джерела у кількох російських міністерствах заявили, що не можуть побачити повний текст документа. Сьомий пункт указу Путіна також не можна переглянути через МЕДО (систему міжвідомчого документообігу).
"Гриф "для службового користування" є першим, найвищим рівнем категорованих документів, згідно із законодавством Росії", - йдеться у матеріалі.
За розголошення інформації з таким грифом, на відміну від "секретних" та "цілком секретних" документів, настає лише дисциплінарна чи адміністративна відповідальність.
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Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков вже прокоментував повідомлення ЗМІ про мільйон мобілізованих. Він традиційно назвав їх брехнею.
Нагадаємо, що вчора Путін оголосив "часткову" мобілізацію у Росії. Пізніше опублікували указ президента РФ, однак у ньому не було сьомого пункту.
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це інформацію "для службового користування" і натякнув, що вона пов'язана з кількістю мобілізованих.
Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.
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