Засекречений пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати мільйон росіян, - ЗМІ

Засекречений сьомий пункт указу глави Кремля Володимира Путіна містить інформацію про обсяг мобілізації в РФ. На військову службу можуть призвати мільйон росіян.

Джерела видання з адміністрації Путіна заявили, що спочатку весь текст указу хотіли засекретити. Однак пізніше у Кремлі вирішили занести під гриф "для службового користування" лише пункт про чисельність мобілізованих.

"Цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні", - сказав співрозмовник газети.

Журналісти спробували уточнити цю інформацію та зв'язатися з органами виконавчої влади, які отримують доступ до цих даних. Джерела у кількох російських міністерствах заявили, що не можуть побачити повний текст документа. Сьомий пункт указу Путіна також не можна переглянути через МЕДО (систему міжвідомчого документообігу).

"Гриф "для службового користування" є першим, найвищим рівнем категорованих документів, згідно із законодавством Росії", - йдеться у матеріалі.

За розголошення інформації з таким грифом, на відміну від "секретних" та "цілком секретних" документів, настає лише дисциплінарна чи адміністративна відповідальність.

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Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков вже прокоментував повідомлення ЗМІ про мільйон мобілізованих. Він традиційно назвав їх брехнею.