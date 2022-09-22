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Росія знищила вагони з тілами своїх військових, вдаривши по вокзалу в Харкові

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Харків, Четвер 22 вересня 2022 09:11
Росія знищила вагони з тілами своїх військових, вдаривши по вокзалу в Харкові Фото: Росія знищила вагони з тілами своїх військових, вдаривши по вокзалу в Харкові (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових. Це сталося внаслідок удару противника по залізничному вокзалу в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - написав Братчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні заявили про готовність повернути Росії тіла її загиблих окупантів, яких знайшли на полях боїв. Згодом вже послідували обміни загиблими військовими.

Додамо, ще в травні катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових.

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