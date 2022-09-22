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У Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку, є постраждалі

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Мелітополь, Четвер 22 вересня 2022 10:35
У Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку, є постраждалі Фото: У Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер вранці, 22 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Мелітополь".

За попередніми даними, у місті підірвали магазин, де продавали військову форму за адресою вулиця Свердлова, 3.

За словами очевидців, на місці події лежать двоє людей. При цьому ще одна людина серйозно травмована.

Обставини події уточнюються.

Водночас росЗМІ повідомляють, що в район ринку направлені наряди поліції.

Нагадаємо, ввечері 18 вересня у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

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Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
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