Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на завтра

У більшості регіонів України 23 вересня очікуються дощі. Максимальна температура повітря у п'ятницю становитиме +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, уночі дощі синоптики прогнозують у західних та Житомирській областях. Вдень опади очікуються майже на всій території України, крім південних та деяких центральних областей.

Також вночі та вранці північно-східну частину країни огорне туман.

Температура повітря вдень у західних, центральних та північних областях підвищиться до 12-13 градусів тепла. На сході та півдні стовпчик термометра покаже 14-17 градусів із позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів вище за нуль.