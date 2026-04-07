Ситуація загострюється. Трамп погрожує, Іран вишикував живий захисний ланцюг: головне

Головне: Жорсткий ультиматум: США вимагають від Ірану розблокувати Ормузьку протоку до 03:00 середи, 8 квітня (за Києвом). Інакше Трамп погрожує знищити країну "за одну ніч".

США вимагають від Ірану розблокувати Ормузьку протоку до 03:00 середи, 8 квітня (за Києвом). Інакше Трамп погрожує знищити країну "за одну ніч". Відповідь Тегерана: Іран відхилив умови США, вимагаючи по 2 млн доларів за прохід кожного судна протокою. Водночас біля своїх енергооб'єктів режим почав виставляти цивільних як "живий щит".

Іран відхилив умови США, вимагаючи по 2 млн доларів за прохід кожного судна протокою. Водночас біля своїх енергооб'єктів режим почав виставляти цивільних як "живий щит". Попереджувальні удари: 7 квітня американські війська вже атакували мости до Тегерана та іранський острів Харг, через який проходить майже 90% нафтового експорту країни.

7 квітня американські війська вже атакували мости до Тегерана та іранський острів Харг, через який проходить майже 90% нафтового експорту країни. Суперечливі сигнали: Інформація про дипломатичний процес розходиться - ЗМІ повідомляють як про зрив перемовин, так і про те, що канали зв'язку залишаються відкритими.

Інформація про дипломатичний процес розходиться - ЗМІ повідомляють як про зрив перемовин, так і про те, що канали зв'язку залишаються відкритими. Чи буде "пекельний удар": Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. За даними ЗМІ, найближче оточення схиляє його до продовження спроб укласти угоду з Тегераном, тому не виключено, що замість атаки буде встановлено новий дедлайн.

Дедлайн Трампа спливає

На вихідних президет США висунув Ірану жорстку умову: розблокувати Ормузьку протоку (ключову нафтову артерію) до 3:00 (київський час) середи, 8 квітня.

Якщо Іран цього не зробить - США "знищать всю країну за одну ніч", пригрозив Трамп. Зокрема, американські війська можуть ударити по іранським електростанціям.

Іран відкинув пропозиції США та висунув свої умови для миру. Серед них - встановлення плати у 2 млн доларів за кожне судно, яке проходить через Ормузьку протоку. З цих грошей Тегеран нібито хоче відбудувати те, що було знищено під час операції.

США атакували "нафтове серце" Ірану

Вдень 7 квітня американські війська ударили по іранському острову Харг, через який проходить майже 90% нафтового експорту Ірану. Також під ударом опинилися мости, які ведуть до Тегерана.

Тегеран вирішив "прикрити" об'єкти людьми

На тлі погроз Трампа зруйнувати іранські електростанції режим вирішив створити з людей "живі щити". Іранські державні агентства опублікували сьогодні фотографії з "живими ланцюгами" біля енергооб'єктів. Один з таких "живих ланцюгів" помітили біля електростанції в Керманшаху.

Фото: "живі ланцюги" біля енергооб'єктів Ірану (x.com/MehrnewsCom)

Трамп погрожує "стерти цивілізацію"

З наближченням закінчення дедлайну заяви Трампа почали ставати все більш жорсткими.

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", - написав президент США у своїй соцмережі Truth Social сьогодні вдень.

Невизначеніть щодо мирних переговорів

Видання The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників повідомило, що Іран після заяв Трампа виходить з переговорного процесу. Тегеран нібито повідомив про це Пакистан - який виступає посередником.

Однак майже відразу ж після цього іранське агентство Tehran Times спростувало це, повідомивши, що дипломатичні та непрямі канали переговорів з США залишаються відкритими.

Варто зазначити, що фактично напередодні цих повідомлень прихильний до Трампа телеканал Fox News повідомив про переговори між США та Іраном, які, за словами неназваного чиновника, були "абсолютно позитивними".

"Пекельного удару" може не бути

Насправді, за час американської операції, яка почалася 28 лютого, Трамп вже не раз погрожував "стерти Іран", а потім - давав Тегерану новий дедлайн. Він це пояснював нібито прогресом у переговорах. Тож такий сценарій можливий і цього разу.

За даними порталу Axios, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення і розривається між ударом та новим дедлайном для переговорів. Хоча президент США займає найбільш войовничу позицію, його близьке оточення - Стів Віткофф, Джей Ді Венс та Джаред Кушнер - схиляють його до продовження спроб укласти угоду з Тегераном.

"Трамп погодився б на угоду, якби її отримав, але незрозуміло, чи готові іранці", - сказав неназваний співрозмовник Axios з оточення Трампа.