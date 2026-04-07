Моджтаба Хаменеї у важкому стані та не може керувати Іраном, - розвіддані

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї непритомний і лікується від "серйозного" захворювання в місті Кум, водночас він не може керувати країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані, та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", – йдеться в дипломатичній записці від американо-ізраїльської розвідки, яку передали союзникам у Перській затоці.

За даними ЗМІ, це перший випадок, коли звіт публічно розкриває місцезнаходження Хаменеї з початку війни, коли, як вважалося, він був поранений під час перших ударів 28 лютого.

У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.

Новий верховний лідер Ірану

Нагадаємо, що новим верховним лідером Ірану було обрано сина ліквідованого Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Нещодавно він лише вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо, що посилює сумнів у його дієздатності.

Як писали ЗМІ, Хаменеї молодший дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, але отримав поранення.