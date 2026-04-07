Наземна операція в Ірані близько? США б’ють по острову Харг, мостах і стягують війська

Ескалація навколо Ірану стрімко наростає: США вдарили по острову Харг і мостах, Трамп погрожує "знищити цивілізацію", а на Близький Схід стягуються тисячі американських солдатів. Ризик наземної операції стає реальним.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей час про ескалацію навколо Ірану.

Головне Удар по Харгу : США та Ізраїль атакували острів Харг - головний нафтовий хаб Ірану, через який проходить близько 90% нафтового експорту країни.

Мости під ударом : зруйновано міст B1 між Тегераном і Карадж - загинули восьмеро людей, 95 поранені. Трамп погрожує знищити всі мости та електростанції Ірану.

Ультиматум до опівночі : президент США Дональд Трамп вимагав відкрити Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за вашингтонським часом. Іран проігнорував вимогу.

Наземна операція: США розглядають захоплення острова Харг силами морської піхоти. На Близький Схід вже перекинули тисячі десантників та морпіхів.

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі", - написав президент США у Truth Social.

Удар по "нафтовому серцю" Ірану

США та Ізраїль атакували острів Харг у Перській затоці - головний нафтовий хаб Ірану. На острові пролунало кілька вибухів, що підтверджують Hindustan Times та India Today.

Через Харг проходить близько 90% усього іранського нафтового експорту - здебільшого до Китаю.

Мости - наступна ціль?

Паралельно вже зруйновано міст B1 - один із найбільших мостів Ірану, довжиною 500 метрів, між Тегераном і Карадж. За даними The Guardian, внаслідок удару загинули восьмеро людей, 95 отримали поранення. Під мостом у цей час відбувалося святкування.

"Найбільший міст Ірану обрушився і більше ніколи не буде використаний. Далі - більше! Ще є час укласти угоду, поки не стало надто пізно," - написав Трамп у Truth Social.

Фото: один зі зруйнованих мостів в Ірані (X.com)

Трамп погрожує "знищити все"

Американський лідер заявив, що США можуть знищити всі мости та електростанції Ірану протягом кількох годин - до опівночі 8 квітня за Північноамериканським часом (7 ранку за київським часом).

"У нас є план, який ґрунтується на силі наших збройних сил, згідно з яким кожен міст в Ірані буде знищений. Кожна електростанція в Ірані буде виведена з ладу, згорить, вибухне і більше ніколи не буде використовуватися," - заявив він.

На запитання журналіста, чи не є це воєнними злочинами, Трамп відповів, що справжній воєнний злочин - дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

У своєму дописі в Truth Social Трамп також написав:

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться," - написав він.

Військові приготування США

Сполучені Штати значно посилюють свою присутність у регіоні. Наразі триває розгортання тисяч морських піхотинців та десантників, а сили швидкого реагування приведені у стан бойової готовності.

Зокрема, сенатор Том Коттон підтвердив відправку 142-ї артилерійської бригади. Найближчим часом Центральне командування очікує прибуття додаткового військового корабля з підкріпленням.

Стратегічні плани та ризики

Адміністрація Дональда Трампа розглядає варіант захоплення іранського острова Харг. Мета такої операції - отримати важіль впливу на Тегеран, щоб гарантувати безперешкодний прохід суден через Ормузьку протоку.

Проте військові аналітики та експерти застерігають: операція загрожує великою кількістю жертв серед американських військових.

Хоча сам острів можна захопити швидко, це може спровокувати затяжну повномасштабну війну замість швидкого розв'язання конфлікту.

Фото: де розташований острів Харг (скриншот Google Maps)

Тегеран активно готується до відбиття ймовірної атаки:

На острів Харг перекинуто додаткові підрозділи ППО та переносні ракетні комплекси.

Створено багаторівневу систему оборони.

Іранське МЗС офіційно засуджує удари по інфраструктурі (зокрема мостах), називаючи це воєнними злочинами проти цивільних об'єктів.

Віцепрезидент Джей Ді Венс озвучив жорстку позицію Вашингтона. Він зазначив, що США очікують на чітку відповідь від Ірану до 20:00.

Головна вимога - забезпечення стабільного експорту енергоресурсів. Венс підкреслив, що США прагнуть миру, але готові застосувати «інструменти», які до цього часу залишалися незадіяними.

Запитання - відповіді (FAQ)

- Чому США та Ізраїль атакували саме острів Харг?

Острів Харг - це критично важлива точка для іранської економіки. Через цей термінал проходить близько 90% усього експорту нафти країни. Удар по ньому має на меті повністю заблокувати валютні надходження Тегерана та позбавити країну ресурсів для фінансування військових програм.

- Який ультиматум висунув Дональд Трамп?

Президент США зажадав від Ірану гарантувати вільний прохід суден через Ормузьку протоку. Дедлайн було встановлено на 20:00 7 квітня за Вашингтоном.

Оскільки Іран проігнорував вимогу, Трамп заявив про готовність перейти до наступної фази - знищення енергетичної та транспортної інфраструктури країни.

- Що відомо про руйнування мосту B1?

Це один із найбільших мостів Ірану (500 метрів), що з’єднував Тегеран і Карадж. Внаслідок атаки об’єкт було повністю зруйновано.

Трамп назвав це лише початком, пообіцявши знищити кожен міст в країні.

- Чи справді можлива наземна операція США?

План такої операції офіційно розглядається. Пріоритетною ціллю є захоплення острова Харг силами морської піхоти, щоб встановити контроль над нафтовими потоками.

На Близький Схід вже перекинуто тисячі десантників, морпіхів та артилерійські підрозділи.

- Які ризики несе ця ескалація для світу?

Удар по іранському експорту може спричинити різкий стрибок вартості палива на світових ринках.

Аналітики застерігають, що точкові удари можуть перерости у повномасштабний конфлікт із залученням багатьох країн регіону.

Погрози Трампа знищити електростанції можуть призвести до повного блекауту в Ірані, що загрожує мільйонам цивільних.

- Як реагує Іран?

Тегеран привів свої збройні сили у стан повної бойової готовності. На стратегічні об’єкти перекинуто додаткові системи ППО, а МЗС Ірану офіційно звинуватило США у скоєнні воєнних злочинів через атаки на цивільну інфраструктуру.