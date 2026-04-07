Іран вийшов із переговорів зі США, - NYT

Іран вийшов із переговорів зі США щодо припинення вогню після нової хвилі тиску та ударів по його території. Тегеран через Пакистан передав, що більше не братиме участі у переговорах зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Чому Іран припинив переговори

Іран вирішив вийти з перемовин після посилення військового тиску з боку США та Ізраїлю. За даними джерел, сторони намагалися домовитися про припинення бойових дій через посередників, зокрема Пакистан.

Однак ці контакти не дали результату. Натомість риторика президента стала жорсткішою, а вимоги - більш категоричними.

Що відбувалося перед цим

Останніми днями ситуація різко загострилася:

США завдали ударів по військових цілях у районі головного нафтового вузла Ірану - острова Харг.

Ізраїль також посилив атаки

від Ірану вимагали повністю відкрити Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп публічно пригрозив Тегерану. "Сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація", - так він описав можливі наслідки подальшого загострення.

Як пише NYT, посилаючись на слова іранських чиновників, які говорили на умовах анонімності, подальші переговори втратили сенс.

Оновлено о 18:48

Іранське видання Tehran Times спростовує інформацію про припинення переговорів

"Дипломатичні та непрямі канали переговорів з США не закриті", - йдеться у дописі в Х.