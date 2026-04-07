Іран вийшов із переговорів зі США, - NYT
Іран вийшов із переговорів зі США щодо припинення вогню після нової хвилі тиску та ударів по його території. Тегеран через Пакистан передав, що більше не братиме участі у переговорах зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.
Чому Іран припинив переговори
Іран вирішив вийти з перемовин після посилення військового тиску з боку США та Ізраїлю. За даними джерел, сторони намагалися домовитися про припинення бойових дій через посередників, зокрема Пакистан.
Однак ці контакти не дали результату. Натомість риторика президента стала жорсткішою, а вимоги - більш категоричними.
Що відбувалося перед цим
Останніми днями ситуація різко загострилася:
- США завдали ударів по військових цілях у районі головного нафтового вузла Ірану - острова Харг.
- Ізраїль також посилив атаки
- від Ірану вимагали повністю відкрити Ормузьку протоку.
Президент США Дональд Трамп публічно пригрозив Тегерану. "Сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація", - так він описав можливі наслідки подальшого загострення.
Як пише NYT, посилаючись на слова іранських чиновників, які говорили на умовах анонімності, подальші переговори втратили сенс.
Оновлено о 18:48
Іранське видання Tehran Times спростовує інформацію про припинення переговорів
"Дипломатичні та непрямі канали переговорів з США не закриті", - йдеться у дописі в Х.
Нагадаємо, США наблизилися до наземної операції. За даними західних медіа, удари по іранських об’єктах стали інтенсивнішими, що свідчить про можливе розширення військових дій.
Тим часом Іран створює з людей "живий ланцюг", щоб прикрити енергетику від можливих ізраїльсько-американських ударів.