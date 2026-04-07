Чи завдасть Трамп "пекельного удару" по Ірану: оцінка політолога

22:25 07.04.2026 Вт
Заяви президента США не один раз йшли всупереч його діям
aimg Дмитро Левицький
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації" вже цієї ночі. Однак його заяви часто розходяться з реальними діями, тож, ймовірно, американський президент може в останній момент змінити свою риторику.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Головне:

  • Атака на острів Харг замість "пекельного удару": Трамп може заявити про завдання шаленої шкоди та посунути дедлайн для переговорів.
  • Риторика відрізняється від дій: Не варто сприймати гучні погрози президента США буквально, адже його політичні заяви та реальні плани військових часто не збігаються.
  • Ядерного удару не буде: Застосування тактичної ядерної зброї проти Ірану є вкрай малоймовірним. Головна цінність такого озброєння сьогодні - шантаж.

Яка ймовірність "пекельного удару" по Ірану

За словами експерта, спрогнозувати дії Трампа на 100% неможливо. Проте сьогоднішня атака на іранський острів Харг може стати своєрідним замінником обіцяного масштабного удару.

Магда припускає, що американський президент може використати удари по острову, який називають "нафтовим серцем" Ірану у своїй риториці, щоб зберегти простір для маневру та продовження переговорів про мир.

"Трамп завжди може сказати, що ми завдали удару по позиціях Ірану, завдали йому шаленої шкоди і тому немає потреби знищувати іранську цивілізацію, бо ми все ж таки гуманісти", - зазначив політолог.

Експерт також радить не реагувати надто активно на гучні заяви американського лідера. За його словами, політична риторика та реальні плани військових США не завжди збігаються.

"Заяви Трампа і плани військових американських це як знаєте, як рейки, які часом шпалами об'єднані, а часом ні", - сказав Магда в розмові з РБК-Україна.

Проте, за його словами, ближче до проміжних виборів до Конгресу дії Трампа ставатимуть більш осмисленими. Він може оголосили політичну перемогу та завершити бойові дії.

Чи можливе застосування ядерної зброї

Коментуючи чутки про ймовірне використання проти Ірану тактичної ядерної зброї, Магда висловив значний скепсис. Він наголосив, що головна сила такого озброєння сьогодні полягає у шантажі та тиску.

"Після того, як вона буде використана, її оця сакральність суттєво зменшиться", - пояснив експерт.

Він додав, що з часів єдиного бойового застосування ядерної зброї у 1945 році ситуація у світі кардинально змінилася.

