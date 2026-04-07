ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран створює з людей "живий ланцюг", щоб прикрити енергетику від ударів США

18:06 07.04.2026 Вт
2 хв
На фото видно натовпи з прапорами Ірану навколо важливих об'єктів
aimg Марія Науменко
Фото: "живий ланцюг" з іранців (Mehr News Agency)

Іранська влада на тлі ультиматумів США фактично намагається прикрити частину критичної інфраструктури людьми. Іранські ЗМІ оприлюднили фото з "живими ланцюгами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи іранського Mehr News Agency у соцмережі X.

Читайте також: Наземна операція в Ірані близько? США б’ють по острову Харг, мостах і стягують війська

Зокрема, агентство опублікувало повідомлення про "живий ланцюг" на електростанції в Керманшаху. На фото видно групу іранців, які зібралися навколо об'єкта та тримають у руках плакати з написами та державні прапори Ірану.

Окремо Mehr News Agency показало "живий ланцюг" на електростанції в Тебризі.

Ще один допис стосувався Білого мосту в Ахвазі на півдні Ірану. Там люди вишикувалися вздовж мосту, утворивши "живий ланцюг", і розтягнули довжелезний державний прапор Ірану.

У дописах агентства таких учасників називають "іранськими патріотами". Водночас сам характер цих акцій свідчить, що влада намагається використати присутність цивільних як додатковий фактор стримування, аби ускладнити можливі удари по енергетичній та іншій важливій інфраструктурі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп різко підвищив ставки, пригрозивши Ірану новими ударами у разі невиконання його вимог. Він заявив, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за східним часом США, що відповідає 03:00 8 квітня за Києвом, інакше під удар можуть потрапити всі іранські електростанції та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Водночас 7 квітня Axios із посиланням на джерело повідомило, що Трамп може відкласти такий удар в останній момент. Однак сам факт цих погроз уже спровокував у Тегерані демонстративну мобілізацію людей навколо критичної інфраструктури.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
