Іран створює з людей "живий ланцюг", щоб прикрити енергетику від ударів США
Іранська влада на тлі ультиматумів США фактично намагається прикрити частину критичної інфраструктури людьми. Іранські ЗМІ оприлюднили фото з "живими ланцюгами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи іранського Mehr News Agency у соцмережі X.
Зокрема, агентство опублікувало повідомлення про "живий ланцюг" на електростанції в Керманшаху. На фото видно групу іранців, які зібралися навколо об'єкта та тримають у руках плакати з написами та державні прапори Ірану.
Human chain at Kermanshah power plant
Окремо Mehr News Agency показало "живий ланцюг" на електростанції в Тебризі.
Human chain at Tabriz power plant
Ще один допис стосувався Білого мосту в Ахвазі на півдні Ірану. Там люди вишикувалися вздовж мосту, утворивши "живий ланцюг", і розтягнули довжелезний державний прапор Ірану.
Iranian patriots form human chain on the White Bridge of Ahvaz in southern Iran following American-Israeli threats of destruction of Iran's vital civilian infrastructures.
У дописах агентства таких учасників називають "іранськими патріотами". Водночас сам характер цих акцій свідчить, що влада намагається використати присутність цивільних як додатковий фактор стримування, аби ускладнити можливі удари по енергетичній та іншій важливій інфраструктурі.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп різко підвищив ставки, пригрозивши Ірану новими ударами у разі невиконання його вимог. Він заявив, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за східним часом США, що відповідає 03:00 8 квітня за Києвом, інакше під удар можуть потрапити всі іранські електростанції та інші об'єкти критичної інфраструктури.
Водночас 7 квітня Axios із посиланням на джерело повідомило, що Трамп може відкласти такий удар в останній момент. Однак сам факт цих погроз уже спровокував у Тегерані демонстративну мобілізацію людей навколо критичної інфраструктури.