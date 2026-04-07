Ситуация обостряется. Трамп угрожает, Иран выстроил живую защитную цепь: главное

Главное: Жесткий ультиматум: США требуют от Ирана разблокировать Ормузский пролив до 03:00 среды, 8 апреля (по Киеву). Иначе Трамп угрожает уничтожить страну "за одну ночь".

США требуют от Ирана разблокировать Ормузский пролив до 03:00 среды, 8 апреля (по Киеву). Иначе Трамп угрожает уничтожить страну "за одну ночь". Ответ Тегерана: Иран отклонил условия США, требуя по 2 млн долларов за проход каждого судна через пролив. В то же время возле своих энергообъектов режим начал выставлять гражданских как "живой щит".

Иран отклонил условия США, требуя по 2 млн долларов за проход каждого судна через пролив. В то же время возле своих энергообъектов режим начал выставлять гражданских как "живой щит". Предупредительные удары: 7 апреля американские войска уже атаковали мосты к Тегерану и иранский остров Харг, через который проходит почти 90% нефтяного экспорта страны.

7 апреля американские войска уже атаковали мосты к Тегерану и иранский остров Харг, через который проходит почти 90% нефтяного экспорта страны. Противоречивые сигналы: Информация о дипломатическом процессе расходится - СМИ сообщают как о срыве переговоров, так и о том, что каналы связи остаются открытыми.

Информация о дипломатическом процессе расходится - СМИ сообщают как о срыве переговоров, так и о том, что каналы связи остаются открытыми. Будет ли "адский удар": Трамп еще не принял окончательного решения. По данным СМИ, ближайшее окружение склоняет его к продолжению попыток заключить сделку с Тегераном, поэтому не исключено, что вместо атаки будет установлен новый дедлайн.

Дедлайн Трампа истекает

На выходных президет США выдвинул Ирану жесткое условие: разблокировать Ормузский пролив (ключевую нефтяную артерию) до 3:00 (киевское время) среды, 8 апреля.

Если Иран этого не сделает - США "уничтожат всю страну за одну ночь", пригрозил Трамп. В частности, американские войска могут ударить по иранским электростанциям.

Иран отверг предложения США и выдвинул свои условия для мира. Среди них - установление платы в 2 млн долларов за каждое судно, которое проходит через Ормузский пролив. Из этих денег Тегеран якобы хочет отстроить то, что было уничтожено во время операции.

США атаковали "нефтяное сердце" Ирана

Днем 7 апреля американские войска ударили по иранскому острову Харг, через который проходит почти 90% нефтяного экспорта Ирана. Также под ударом оказались мосты, которые ведут в Тегеран.

Тегеран решил "прикрыть" объекты людьми

На фоне угроз Трампа разрушить иранские электростанции режим решил создать из людей "живые щиты". Иранские государственные агентства опубликовали сегодня фотографии с "живыми цепями" возле энергообъектов. Одну из таких "живых цепей" заметили возле электростанции в Керманшахе.

Фото: "живые цепи" возле энергообъектов Ирана (x.com/MehrnewsCom)

Трамп угрожает "стереть цивилизацию"

С приближением окончания дедлайна заявления Трампа начали становиться все более жесткими.

"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда больше не будет восстановлена. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - написал президент США в своей соцсети Truth Social сегодня днем.

Неопределенность по мирным переговорам

Издание The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщило, что Иран после заявлений Трампа выходит из переговорного процесса. Тегеран якобы сообщил об этом Пакистану - который выступает посредником.

Однако почти сразу же после этого иранское агентство Tehran Times опровергло это, сообщив, что дипломатические и косвенные каналы переговоров с США остаются открытыми.

Стоит отметить, что фактически накануне этих сообщений лояльный к Трампу телеканал Fox News сообщил о переговорах между США и Ираном, которые, по словам неназванного чиновника, были "абсолютно положительными".

"Адского удара" может не быть

На самом деле, за время американской операции, которая началась 28 февраля, Трамп уже не раз угрожал "стереть Иран", а потом - давал Тегерану новый дедлайн. Он это объяснял якобы прогрессом в переговорах. Поэтому такой сценарий возможен и на этот раз.

По данным портала Axios, Трамп еще не принял окончательного решения и разрывается между ударом и новым дедлайном для переговоров. Хотя президент США занимает наиболее воинственную позицию, его близкое окружение - Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер - склоняют его к продолжению попыток заключить сделку с Тегераном.

"Трамп согласился бы на сделку, если бы ее получил, но непонятно, готовы ли иранцы", - сказал неназванный собеседник Axios из окружения Трампа.