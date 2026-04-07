Ситуация обостряется. Трамп угрожает, Иран выстроил живую защитную цепь: главное

Дедлайн, который президент США Дональд Трамп установил Ирану, заканчивается уже этой ночью. Тегеран не соглашается на американские условия для перемирия, глава Белого дома угрожает "стереть цивилизацию", а ситуация меняется чуть ли не каждые пять минут.
Что известно об эскалации вокруг Ирана на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
На выходных президет США выдвинул Ирану жесткое условие: разблокировать Ормузский пролив (ключевую нефтяную артерию) до 3:00 (киевское время) среды, 8 апреля.
Если Иран этого не сделает - США "уничтожат всю страну за одну ночь", пригрозил Трамп. В частности, американские войска могут ударить по иранским электростанциям.
Иран отверг предложения США и выдвинул свои условия для мира. Среди них - установление платы в 2 млн долларов за каждое судно, которое проходит через Ормузский пролив. Из этих денег Тегеран якобы хочет отстроить то, что было уничтожено во время операции.
Днем 7 апреля американские войска ударили по иранскому острову Харг, через который проходит почти 90% нефтяного экспорта Ирана. Также под ударом оказались мосты, которые ведут в Тегеран.
На фоне угроз Трампа разрушить иранские электростанции режим решил создать из людей "живые щиты". Иранские государственные агентства опубликовали сегодня фотографии с "живыми цепями" возле энергообъектов. Одну из таких "живых цепей" заметили возле электростанции в Керманшахе.
Фото: "живые цепи" возле энергообъектов Ирана (x.com/MehrnewsCom)
С приближением окончания дедлайна заявления Трампа начали становиться все более жесткими.
"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда больше не будет восстановлена. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - написал президент США в своей соцсети Truth Social сегодня днем.
Издание The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников сообщило, что Иран после заявлений Трампа выходит из переговорного процесса. Тегеран якобы сообщил об этом Пакистану - который выступает посредником.
Однако почти сразу же после этого иранское агентство Tehran Times опровергло это, сообщив, что дипломатические и косвенные каналы переговоров с США остаются открытыми.
Стоит отметить, что фактически накануне этих сообщений лояльный к Трампу телеканал Fox News сообщил о переговорах между США и Ираном, которые, по словам неназванного чиновника, были "абсолютно положительными".
На самом деле, за время американской операции, которая началась 28 февраля, Трамп уже не раз угрожал "стереть Иран", а потом - давал Тегерану новый дедлайн. Он это объяснял якобы прогрессом в переговорах. Поэтому такой сценарий возможен и на этот раз.
По данным портала Axios, Трамп еще не принял окончательного решения и разрывается между ударом и новым дедлайном для переговоров. Хотя президент США занимает наиболее воинственную позицию, его близкое окружение - Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер - склоняют его к продолжению попыток заключить сделку с Тегераном.
"Трамп согласился бы на сделку, если бы ее получил, но непонятно, готовы ли иранцы", - сказал неназванный собеседник Axios из окружения Трампа.