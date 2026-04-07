Експерти порахували витрати США на "Епічну лють" в Ірані

15:05 07.04.2026 Вт
3 хв
Вашингтон витрачає на операцію сотні мільйонів щодня
aimg Валерій Ульяненко
Експерти порахували витрати США на "Епічну лють" в Ірані Фото: військова база США (facebook com USNavy1)

Війна проти Ірану обходиться США в сотні мільйонів доларів на день - близько десятої частини цих витрат складають втрати військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Елейн Маккаскер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, оцінює витрати США на війну проти Ірану в 22,3-31 млрд доларів за п'ять тижнів.

Вона включила до своїх розрахунків витрати на розгортання додаткових американських сил на Близькому Сході з кінця грудня 2025 року. Втрачену та пошкоджену під час бойових дій техніку Маккаскер додатково оцінює у 2,1-3,6 млрд доларів з урахуванням заміни.

Півмільярда доларів на день

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінив бойові втрати та збитки військової інфраструктури у 1,4 млрд доларів за перші шість днів операції.

Проте пізніше на військовій базі під Ер-Ріядом був пошкоджений літак E-3 Sentry, який більше не випускається, - на його заміну новою моделлю може знадобитись понад 700 млн доларів.

За оцінкою CSIS, США витрачає на операцію проти близько півмільярда доларів на день. Сума збитків може виявитися значно вищою залежно від того, яка техніка знаходилася на об'єктах, які перебували під іранськими ударами.

Наприклад, США втратили літак-заправник далекобійних американських бомбардувальників К-135 - його заміна, згідно з оцінкою CSIS, коштуватиме 160 млн доларів.

Найважливіші пошкоджені об'єкти США

До найбільш важливих пошкоджених об'єктів США належать дві радіолокаційні системи в Йорданії та Катарі. Йдеться про радар AN/TPY-2, що забезпечує функціонування протиракетної батареї THAAD - один був уражений на базі на самому початку конфлікту, а другий опинився під ударом у Саудівській Аравії.

Для заміни одного AN/TPY-2 необхідно майже 500 млн доларів і близько трьох років. Торік оборонний концерн Raytheon поставив лише 13-ту таку систему і запасів у США немає.

Крім того, Вашингтон втратив винищувач F-15 вартістю 100 млн доларів, до того ж пошуки його другого пілота потребували значних сил та коштів.

Після завершення операції війська США підірвали два літаки MC-130J, що застрягли на іранській території, вартістю понад 100 млн доларів кожен і два вертольоти MH-6, щоб противник не отримав доступ до важливих технологій.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову закликав Іран розблокувати прохід кораблів Ормузькою протокою. Він натякнув, що в разі відмови у вівторок, 7 квітня, буде завдано ударів по енергетиці та мостах в країні.

Зазначимо, Axios із посиланням на джерела повідомило, що план бомбардувань вже готовий, проте Трамп розглядає можливість відкласти удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану, щоб дати шанс дипломатії.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
