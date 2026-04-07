ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран через Пакистан представив план із 10 пунктів щодо припинення війни, - NYT

01:48 07.04.2026 Вт
2 хв
Частина пунктів були представлені вже раніше
aimg Едуард Ткач
Фото: глава МЗС Ірану Аббас Аракчі (Getty Images)

У понеділок Іран представив пропозицію з 10 пунктів щодо припинення війни зі США та Ізраїлем. План був переданий через Пакистан, який виступає посередником у переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Усі 10 пунктів пропозиції невідомі, але за словами двох високопоставлених іранських чиновників, Іран вимагає:

  • гарантій, що більше не зазнає нападу;
  • зняття всіх санкції;
  • припинення ударів Ізраїлю по "Хезболлі" в Лівані.

Натомість Іран припинить блокаду Ормузької протоки, а також запровадить збір у розмірі 2 млн доларів з кожного судна, "який він ділитиме з Оманом, розташованим на протилежному березі".

Згідно з планом, Іран використовуватиме свою частку надходжень на відновлення інфраструктури, яка була зруйнована внаслідок атак США та Ізраїлю. Цей підхід пропонується замість того, щоб вимагати прямої компенсації.

Іранські державні ЗМІ уточнили, що текст пропозиції їхньої країни "відкидає припинення вогню" і "наголошує на необхідності остаточного припинення війни відповідно до міркувань Ірану".

Раніше, 24 березня, США надіслали Пакистану власну пропозицію з 15 пунктів про припинення війни. Однак Іран відхилив її і надіслав список контрпропозицій, деякі з яких були повторені в плані, представленому в понеділок.

Мир або війна з новою силою

Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп поставив Ірану новий ультиматум. Він закликав країну відкрити Ормузьку протоку до 20:00 вівторка (за Вашингтоном), або ж США бомбардуватимуть мости та електростанції, і влаштують "пекельну ніч".

Водночас закулісні переговори тривають, однак конкретного результату поки що немає. Зокрема, за даними CNN, Трамп відкинув пропозицію про перемир'я на 45 днів, яку запропонували Пакистан, Єгипет і Туреччина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Близький Схід
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
