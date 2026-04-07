ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп: сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація

15:32 07.04.2026 Вт
2 хв
Американський лідер знову погрожує Ірану на тлі свого дедлайну
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану. За його словами, може загинути "ціла цивілізація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", - написав президент.

За його словами, в Ірані до влади прийшов інший режим із "розумнішими і менш радикальними людьми". Трамп не виключив, що "може статися щось по-справжньому революційне".

"Ми дізнаємося це вже сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті завершаться. Хай благословить Бог великий народ Ірану!" - додав він.

Погрози Трампа

Нагадаємо, тільки вчора, 6 квітня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він може знищити весь Іран за одну ніч, і це може статися в ніч на 8 квітня.

Така заява американського лідера прозвучала на тлі відмови іранського режиму виконувати його дедлайн. Президент США вимагав, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за східним часом (03:00 8 квітня за київським часом).

Якщо його умови не будуть виконані, Трамп пообіцяв знищити всі електростанції Ірану. Також, за його словами, під атакою будуть й інші об'єкти.

Водночас сьогодні, 7 квітня, неназване джерело Axios розповіло, що американський лідер може відкласти такий удар в останній момент.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Аналітика
