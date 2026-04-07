Пакистан просить Трампа дати Ірану ще два тижні, заінтригувавши "проривом" у перемовинах

22:51 07.04.2026 Вт
2 хв
Ісламабад просить США відтермінувати дедлайн, а Іран - відкрити Ормузьку протоку
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що дипломатичні зусилля для мирного врегулювання війни на Близькому Сході просуваються "стабільно, рішуче та потужно" і можуть дати відчутний результат уже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Шаріфа в соцмережі Х.

У зв'язку з цим він звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити дедлайн для Ірану на два тижні, аби дати шанс дипломатії.

Водночас Шаріф закликав іранську владу відкрити Ормузьку протоку на той самий двотижневий період як жест доброї волі. На його думку, це могло б стати сигналом готовності до деескалації.

Крім того, прем'єр Пакистану звернувся до всіх сторін конфлікту із закликом дотримуватися перемир'я.

"Ми також закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися перемир’я скрізь протягом двох тижнів, щоб дати дипломатії можливість досягти остаточного припинення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні", - наголосив він.

Реакція США

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт повідомив, що адміністрація Трампа отримала цю пропозицію.

"Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде", - заявила вона.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Днями президент США Дональд Трамп повторно зажадав від Тегерана відновити прохід кораблів через протоку і попередив, що в разі відмови вже у вівторок, 7 квітня, під ударами можуть опинитися іранська енергетична інфраструктура.

Після цього з’явилися повідомлення про спробу посередників домогтися тимчасового 45-денного перемир’я між Вашингтоном і Тегераном, однак обидві сторони від цієї ідеї відмовилися.

Згодом Трамп ще більше загострив риторику, заявивши, що вже цієї ночі в Ірані може загинути "ціла цивілізація", хоча, за його словами, він не хотів би такого розвитку подій.

На цьому тлі в Ірані почали формувати "живі ланцюги" біля важливих об’єктів енергетики, намагаючись таким чином убезпечити їх від можливих американо-ізраїльських ударів.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент