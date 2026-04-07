Трамп може відкласти удари по Ірану в останню мить, - Axios

Президент США Дональд Трамп може відкласти завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Axios .

Топпосадовець американської адміністрації розповів Axios, що наразі президент США Дональд Трамп стикається з важливим рішенням у стислі терміни: виконати свою погрозу знищити інфраструктуру Ірану, або знову перенести власний термін, щоб дати переговорам шанс.

"Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, почекає. Але тільки він і тільки він приймає це рішення", - розповів співрозмовник видання.

При цьому неназваний представник Пентагону висловив "скептицизм щодо чергового продовження термінів укладання угоди із Тегераном".

За даними Axios, Трамп займає найбільш войовничу позицію щодо Ірану, порівняно з членами свого кабінету. Проте віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер переконані, що йому слід спробувати укласти угоду з Тегераном.

Відповідь іранської сторони на пропозицію Вашингтона про перемир'я у Білому домі сприйняли не як відмову, а як переговорний маневр.

При цьому два неназвані джерела повідомили виданню, що план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий, якщо Трамп віддасть наказ.

"Трамп погодився б на угоду, якби її отримав, але незрозуміло, чи готові іранці. Ситуація буде надзвичайно напруженою до вівторка, 20:00", - сказало джерело в США, близьке до Трампа.