ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп може відкласти удари по Ірану в останню мить, - Axios

08:46 07.04.2026 Вт
2 хв
Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, почекає
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп може відкласти завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Axios.

Читайте також: США переглядають цілі в Ірані, щоб країну не звинуватили у військових злочинах, - Politico

Топпосадовець американської адміністрації розповів Axios, що наразі президент США Дональд Трамп стикається з важливим рішенням у стислі терміни: виконати свою погрозу знищити інфраструктуру Ірану, або знову перенести власний термін, щоб дати переговорам шанс.

"Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, почекає. Але тільки він і тільки він приймає це рішення", - розповів співрозмовник видання.

При цьому неназваний представник Пентагону висловив "скептицизм щодо чергового продовження термінів укладання угоди із Тегераном".

За даними Axios, Трамп займає найбільш войовничу позицію щодо Ірану, порівняно з членами свого кабінету. Проте віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер переконані, що йому слід спробувати укласти угоду з Тегераном.

Відповідь іранської сторони на пропозицію Вашингтона про перемир'я у Білому домі сприйняли не як відмову, а як переговорний маневр.

При цьому два неназвані джерела повідомили виданню, що план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий, якщо Трамп віддасть наказ.

"Трамп погодився б на угоду, якби її отримав, але незрозуміло, чи готові іранці. Ситуація буде надзвичайно напруженою до вівторка, 20:00", - сказало джерело в США, близьке до Трампа.

Погрози Трампа в бік Ірану

Днями американський лідер Дональд Трамп вчергове закликав Іран розблокувати прохід кораблів Ормузькою протокою.

Він натякнув, що в разі відмови у вівторок, 7 квітня, буде завдано ударів по енергетиці та мостах в Ірані.

Після цих заяв з’явилася інформація про ініціативу країн-посередників, які запропонували Вашингтону та Тегерану тимчасове 45-денне перемир’я.

Втім, згодом стало відомо, що обидві сторони відхилили цю ідею.

Тим часом в ООН висловили занепокоєння через риторику Трампа. Там попередили, що можливі удари по об’єктах, які можуть спричинити жертви серед цивільного населення, порушують міжнародне право і можуть розцінюватися як воєнний злочин.

Напередодні журналісти також поцікавилися позицією Трампа щодо цих застережень.

У відповідь він заявив, що "воєнним злочином є дозволити Ірану отримати ядерну зброю".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО
Аналітика
