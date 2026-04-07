Трамп може відкласти удари по Ірану в останню мить, - Axios
Президент США Дональд Трамп може відкласти завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Axios.
Топпосадовець американської адміністрації розповів Axios, що наразі президент США Дональд Трамп стикається з важливим рішенням у стислі терміни: виконати свою погрозу знищити інфраструктуру Ірану, або знову перенести власний термін, щоб дати переговорам шанс.
"Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, почекає. Але тільки він і тільки він приймає це рішення", - розповів співрозмовник видання.
При цьому неназваний представник Пентагону висловив "скептицизм щодо чергового продовження термінів укладання угоди із Тегераном".
За даними Axios, Трамп займає найбільш войовничу позицію щодо Ірану, порівняно з членами свого кабінету. Проте віце-президент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер переконані, що йому слід спробувати укласти угоду з Тегераном.
Відповідь іранської сторони на пропозицію Вашингтона про перемир'я у Білому домі сприйняли не як відмову, а як переговорний маневр.
При цьому два неназвані джерела повідомили виданню, що план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий, якщо Трамп віддасть наказ.
"Трамп погодився б на угоду, якби її отримав, але незрозуміло, чи готові іранці. Ситуація буде надзвичайно напруженою до вівторка, 20:00", - сказало джерело в США, близьке до Трампа.
Погрози Трампа в бік Ірану
Днями американський лідер Дональд Трамп вчергове закликав Іран розблокувати прохід кораблів Ормузькою протокою.
Він натякнув, що в разі відмови у вівторок, 7 квітня, буде завдано ударів по енергетиці та мостах в Ірані.
Після цих заяв з’явилася інформація про ініціативу країн-посередників, які запропонували Вашингтону та Тегерану тимчасове 45-денне перемир’я.
Втім, згодом стало відомо, що обидві сторони відхилили цю ідею.
Тим часом в ООН висловили занепокоєння через риторику Трампа. Там попередили, що можливі удари по об’єктах, які можуть спричинити жертви серед цивільного населення, порушують міжнародне право і можуть розцінюватися як воєнний злочин.
Напередодні журналісти також поцікавилися позицією Трампа щодо цих застережень.
У відповідь він заявив, що "воєнним злочином є дозволити Ірану отримати ядерну зброю".