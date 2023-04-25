Росіяни обстріляли центр Куп'янська: вже 5 поранених, під завалами залишаються люди

У вівторок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Вже відомо про 5 поранених, під завалами є люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли центр міста Куп‘янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей", - розповів він. За даними Єрмака, під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених. Оновлено. Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щонайменше двоє людей перебувають під завалами. "На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.