Україна введе санкції проти Ірану. Кабмін вніс пропозицію в РНБО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

Як вважають в уряді, попередні обмеження щодо осіб і компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, не були сприйняті Іраном як серйозне попередження. У зв'язку з цим Кабмін вирішив посилити санкції.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж - ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору, - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з пропозиціями Кабміну, санкції буде запроваджено терміном на 50 років та міститимуть: