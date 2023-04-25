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"Без права на слабкі місця": Зеленський провів Ставку, обговорили найскладніші напрямки

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Київ, Вівторок 25 квітня 2023 14:22
"Без права на слабкі місця": Зеленський провів Ставку, обговорили найскладніші напрямки Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - заявив Зеленський.

За його словами, також під час ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки - це життя наших бійців", - зауважив Зеленський.

Також учасники Ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", - додав президент.

Нагадаємо, що 21 квітня президент Володимир Зеленський також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Тоді учасники заслухали доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова, обговорили виробництво озброєння та плани Росії.

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