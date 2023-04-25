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Підвищення цін на електроенергію знову відклали: скільки буде діяти старий тариф

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 15:10
Підвищення цін на електроенергію знову відклали: скільки буде діяти старий тариф Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав він.

Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривень та до 2,80 гривень за 1 кВт/год

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.

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