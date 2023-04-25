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ВАКС посилив запобіжний захід меру Одеси Труханову

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Одеса, Вівторок 25 квітня 2023 19:28
ВАКС посилив запобіжний захід меру Одеси Труханову Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Йому призначили заставу та зобов'язали носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів з дня її застосування", - зазначають у суді.

У разі внесення застави міський голова Одеси буде зобов'язаний:

  • прибувати на кожну вимогу до суду;
  • не виїжджати з України без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватись від спілкування з особами, визначеними у рішенні суду;
  • здати не зберігання до Державної міграційної служби України свого паспорта для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
  • носити електронний засіб контролю.

Варто зауважити, що Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.

При цьому суд призначив міському голові запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

При цьому вчора, 24 квітня, спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала взяти Труханова під варту.

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Одеса Суд Запобіжний захід Генадій Труханов
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