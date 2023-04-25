ВАКС посилив запобіжний захід меру Одеси Труханову
Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення змінити запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Йому призначили заставу та зобов'язали носити електронний браслет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 гривень. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів з дня її застосування", - зазначають у суді.
У разі внесення застави міський голова Одеси буде зобов'язаний:
- прибувати на кожну вимогу до суду;
- не виїжджати з України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватись від спілкування з особами, визначеними у рішенні суду;
- здати не зберігання до Державної міграційної служби України свого паспорта для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
- носити електронний засіб контролю.
Варто зауважити, що Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
При цьому суд призначив міському голові запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
При цьому вчора, 24 квітня, спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала взяти Труханова під варту.
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