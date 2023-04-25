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ЗСУ знищили 21 одиницю техніки та два спостережні пункти росіян, - ОК "Південь"

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 21:40
ЗСУ знищили 21 одиницю техніки та два спостережні пункти росіян, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили 21 одиницю техніки та два спостережні пункти росіян на півдні (facebook.com/easternforce)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 24 квітня, українські військові на півдні ліквідували два спостережних пункти та польовий пункт боєпостачання росіян. Також окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"За попередню бойову добу втрати противника склали: в особовому складі - 18, в техніці - 21", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські бійці знищили два ЗРК "Тор-М2", два танки Т-72/Т-62, великокаліберну гармату "Гіацинт 2", самохідну артилерійську установку "Нона-С", 10 одиниць авто-бронетанкової техніки та п'ять безпілотників типу "Ланцет" і "Мавік-3".

Окрім того, було знищено польовий пункт боєпостачання і два спостережних пункти росіян.

Нагадаємо, за даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.

Також раніше ми писали, що РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках у Донецькій області. Українські військові відбили 36 ворожих атак та знищили радіолокаційну станцію окупантів.

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