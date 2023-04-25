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Через обстріл Куп'янська кількість поранених зросла, є загибла. Зеленський показав відео

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Харків, Вівторок 25 квітня 2023 10:18
Через обстріл Куп'янська кількість поранених зросла, є загибла. Зеленський показав відео Фото: президент Володимир Зеленський заявив про 10 поранених та жертву через обстріл Куп'янська 25 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Куп'янська Харківської області у вівторок, 25 квітня, кількість поранених зросла до 10 людей, відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента України Володимира Зеленського.

"Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби", - розповів він.

За словами президента, країна-терорист робить усе, щоб знищити українців повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців.

"Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!" - запевнив він.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, 25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетний удар по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

"Повністю зруйновано приміщення місцевого музею", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у вівторок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 поранених, під завалами є люди.

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