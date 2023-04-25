Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії у війні

За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, росіяни навряд чи готові до нових штурмів Вугледару та побоюються контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що 24 квітня ЗСУ відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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