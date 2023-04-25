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Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії у війні

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 08:18
Майже 700 окупантів та 24 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії у війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 квітня
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 94 одиниці російської техніки та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3688 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7151 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2863 (+14) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 291 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2437 (+24),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5784 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 345 (+6)

Як повідомлялось, росіяни навряд чи готові до нових штурмів Вугледару та побоюються контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що 24 квітня ЗСУ відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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