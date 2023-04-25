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Весь підрозділ пішов на карантин. Окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку

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Запорізька область, Вівторок 25 квітня 2023 16:57
Весь підрозділ пішов на карантин. Окупанти в Запорізькій області розкопали сибірську виразку Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові, риючи окопи в Запорізькій області, заразились сибірською виразкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За даними Федорова, під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку.

В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

За даними мера, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.

"Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде", - заявив він.

Нагадаємо, на цвинтарі в російському Новосибірську знайшли масове поховання із символікою ПВК "Вагнера".

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