ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 25 квітня 2023 09:28
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові будуть проходити навчання, поки США підготують обіцяні танки Abrams до відправки на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Він пояснив, що 31 танк, який США відправлять у Німеччину на навчальний полігон, буде призначений лише для тренувань. Ці бойові машини не потраплять на фронт.

За словами речника Пентагону, для ЗСУ готують танки з українською специфікацією, вони будуть використовуватися у реальних боях. Поки США готують Abrams для відправки, українські танкісти будуть проходити навчання.

"Навчання проходитиме в Німеччині, для його проведення використовуються різні засоби, 31 навчальний танк буде надано українському персоналу, щоб вони знову могли тренуватися так, начебто збираються воювати", - заявив американський генерал.

Як повідомлялося, у Пентагоні запевнили, що танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року.

Також найближчими тижнями на полігон Графенвер у Німеччині розпочнуться навчання українських бійців на американських танках Abrams.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Пентагон Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії